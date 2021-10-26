新冠肺炎疫苗覆蓋率陸續提升，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告，待單劑覆蓋率7成、第2劑覆蓋率6成再談邊境鬆綁。發言人莊人祥今表示，開放邊境的時間點還沒到，至於如何讓別人進來，要看看從哪個國家入境，根據各國風險做計算。

昨日國民黨立委葉毓蘭質詢時提問，國內疫苗接種覆蓋率要到多高才能考慮邊境鬆綁？陳時中答，目前認為要第1劑覆蓋率達7成，第2劑覆蓋率達6成才有基本保護力，因此現在談邊境鬆綁都還太早。

莊人祥今日表示，開放邊境的時間點還沒到，至於如何讓別人進來，要看看從哪個國家入境，根據各國風險做計算，會尊重專家意見。

至於近期有機組員傳出因執勤、派飛壓力大，出現血栓、突發性耳聾問題，是否有機會調整檢疫天數？對此莊人祥說，會和航空公司、民航局暸機組員的需求，是否能放寬還需要密切溝通、聯繫。針對檢疫期間的派飛，他表示有注意到機組員的需求，會看看是否可以有多幾天，可以再和民航局溝通。