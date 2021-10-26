Discovery熱播實境節目「原始生活21天」在台中太平頭汴山區上演？年約半百的太平蘇姓男子日前和女友大吵一架後，騎著機車出門還告訴年邁的父親「不想活了」，經其父報警，警方透過手機定位發現最後地位在頭汴山區內，出動消防及救難協會人員，入山6天搜尋，最後在深山溪床上找到一絲不掛的蘇男，赤裸影像尤如「原始生活21天」主角們。

為尋找失聯的蘇男，太平警分局頭汴所通知台灣國際救難協會、虎行、浩霆及山海屯救難協會等人員一同前往搜尋。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

據悉，蘇男和女友分分合合，18日大吵一架即騎車離家，父親報警，警方透過手機定位發現最後定位在頭汴山區，轉而請太平警分局頭汴派出所協助搜尋，所長黃思融隨後在長龍四段某產業道路找到蘇男之普通重機車。

惟初步搜尋未果，所長黃思融及警員黃培維隨即通知台灣國際救難協會、虎行、浩霆及山海屯救難協會等人員一同前往搜尋，救難人員及員警多次分批前往，崎嶇的地形及高難度的攀岩，讓搜救行動一度受到挫折，經過6天的搜尋，23日下午終於在深山的河床上找到全身赤裸的蘇男，當時蘇男一絲不掛地坐在大石頭上，自稱與女友吵架後，一氣之下就騎車往山上走，也不知道已過了幾天，就長時間待在溪床附近靠著樹果及溪水為食。

最後由警消及救難人員將他救起，還充當起感情的心靈導師，著急的家屬獲知後蘇男安然無恙後，非常感謝所有搜救人員的幫忙，也歡迎各界善心人士可以踴躍資助救難物質給相關的立案的救難協會。

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