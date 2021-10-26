新竹市關埔國小此次再拿下2021日本國際級設計大獎Good Design Award大獎。（陳育賢攝）

2021日本國際級設計大獎Good Design Award近期公布全球設計得獎名單，新竹市包括有東門城廣場、關埔國小、關東客家市場、台灣設計展視覺設計、新竹公園春室等5案自全球5835件作品中脫穎而出，獲得Good Design Award大獎，地方設計力再獲國際肯定。

市府指出，日本「GOOD DESIGN AWARD」至今已有64年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎等，同為全球認可的指標性設計大獎。日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）」，今年選出的百大優選，其中5件就是竹市作品。

市長林智堅表示，市府近年推動美學城市，將各式設計美學導入城市建設，今年9月「國家卓越建設獎」，新竹市就獲22座獎項，現又拿下5座2021 GOOD DESIGN AWARD獎項，刷新新竹市國際獎項的獲獎紀錄，不論國內外，新竹市的建設成果與設計力都屢創佳績。

行政處指出，此次獲獎的「東門城廣場」是步行城市計畫重要的一環，是年輕學子練舞聖地，堪稱「最親民的古蹟」，設計將原有廣場重整出更大空間，3座古橋墩也重見天日，讓民眾可實際觸摸舊建築遺跡。

「關埔國小」更是獲獎無數，過去已拿過2020台灣景觀大賞、2020台灣建築獎首獎等。其校園捨棄圍牆、以小樹林包圍校園，校舍仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，流線型教室設計讓校園景觀無重複，校舍代表性美景包含天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、中央跳舞草坪，讓學生親近大自然。

「關東客家市場」將老舊傳統市場改造成複合式客家文化基地，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，造型線條呈現出新竹山嵐線，還以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象，並特別將客家紅磚建築專屬橫向排列模式融入設計中，另並設置客家主題圖書館，讓市民自然地沉浸在客家文化氛圍。

新竹公園「春室」則於2018年重新整修，以灰白色調結合線條設計，在循環經濟理念下，利用跨界合作，將廢棄玻璃重新回收製成美學產品，是新竹公園內最美、最好拍的透明玻璃屋。

2020年台灣設計展視覺設計，將象徵在地的「風」、「Wifi」、「竹」、「網路」4大元素符號化，並將其彈性組合成各種視覺延伸，另外結合台灣常見的「歡迎跑馬燈」動態感為發想，創造各種應用可能。