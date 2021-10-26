花蓮華爾街大樓室內消防栓內沒有水袋。（羅亦晽攝）

高雄城中城大樓祝融之災釀46死41傷，震驚全台，老舊住商複合大樓公安問題引發關注，花蓮市區一棟15層的住商大樓迄今已27年，內部消防系統多不堪使用，逃生樓梯兩側甚至有空洞，恐造成危險，花蓮縣政府派員安檢，列出11條缺失，要求限期改善，不過大樓管理委員會因經費不足，無法換新所有消防設備，除懇求縣府給予時間，更喊話中央，希望能提供補助，協助改善缺失。

花蓮華爾街大樓灑水系統壞掉，不過維修需花費上百萬，管委會先購買手持滅火器供住戶使用。（羅亦晽攝）

華爾街大樓是花蓮市少數的住商複合大樓，地上13層、地下2層，其中5樓以上為住家、地下1樓至4樓為店面，地下2樓則為停車場。大樓管委會主委何素靜說，目前還在住的住戶約120餘戶、商家僅剩1樓與4樓共約10幾戶仍在營業。

花蓮華爾街大樓逃生樓梯旁的空洞。（羅亦晽攝）

花蓮華爾街大樓灑水系統已壞掉不堪使用。（羅亦晽攝）

政府建設處與花蓮縣消防局今與縣議員吳東昇、民生里里長吳明崇等人，前往華爾街大樓進行安檢勘查，發現每層樓室內消防栓內沒有水袋、灑水系統壞掉，逃生梯兩側空洞未架設安全網，部分樓層逃生梯角落甚至還擺放裝潢施工用具，恐影響逃生路線等缺失，要求管委會限期改善。

花蓮華爾街大樓逃生樓梯堆放雜物。（羅亦晽攝）

花蓮華爾街大樓管委會因城中城大火燒出危機意識，替每層樓安裝住警器。（羅亦晽攝）

消防局長林文瑞指出，大樓部分樓層屬荒廢狀態，先前5月檢查發現有16項缺失，其中包含最重要的大樓警報系統、廣播系統及滅火系統等，要求限期改善後，管委會已架設完畢，不過目前尚有11項缺失未完成，且最大的問題為大樓自動灑水系統完全壞掉，雖然目前先以手持滅火器與住警器暫時取代，但以消防安全來看，仍須盡快改善。

何素靜無奈地說，灑水系統若需全面換新，至少需花費3、400萬元，管委會根本無法在短時間內籌出這麼多錢，且先前因為缺失遭縣府開單，「管理費都拿去繳罰單了，根本沒有多餘的錢更新設備」，希望縣府能網開一面拉長改善時間，同時也希望中央能給予補助，協助大樓更新或採買消防設備。

吳東昇也認為3、4百萬對一般公寓大廈管委會來說，是一大筆負擔，不過因縣府目前沒有相關條例能給予補助，建議制定相關辦法或向中央爭取經費，協助民眾。

建設處長鄧子瑜強調，進行安檢目的並非開罰，而是了解大家遭遇的困難，縣府也將會透過各種管道向中央反映，是否能協助地方補助，加入社區大樓環境安全提升。林文瑞也承諾會盡力爭取補助，不過還是建議「自己的安全自己保護，不要仰賴政府補助」。