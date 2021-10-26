「夢想載卡多」就業服務巡迴車透過有獎徵答、互動與抽獎方式增加宣導趣味性，鼓勵中高齡們能持續發揮所長，找到人生職涯發展第二春。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

鼓勵65歲以上有意願重返的職場高齡退休者，善用自己的寶貴工作經驗，在職場盡自己的一份心力。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署「夢想載卡多」就業服務巡迴車，26日前進在地社區辦理多場宣導活動。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

中高齡或退休的民眾，擁有豐富工作經驗，仍可以在職場發揮所長，勞動力發展署中彰投分署「夢想載卡多」就業服務巡迴車，26日前進在地社區辦理多場宣導活動，提供中高齡就業以及銀髮族重回職場的第一手資訊，幫助民眾順利重返職場及穩定就業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，台灣將於2025年進入超高齡社會，勞動部推動制定《中高齡者及高齡者就業促進法》已於2020年12月4日上路，提供現仍在職、退休前1年及退休後的中高齡者及高齡勞工各項服務及補助措施，攜手企業共同營造友善職場。

為宣導《中高齡者及高齡者就業促進法》，鼓勵中高齡、高齡者投入職場及退休後再就業，以及可運用的就業促進資源，26日由「夢想載卡多」就業服務巡迴車前進在地社區辦理多場宣導活動，並透過有獎徵答、互動與抽獎方式增加宣導趣味性，鼓勵中高齡們能持續發揮所長，找到人生職涯發展第二春。

林淑媛強調，支持退休後再就業的人力資源再運用，鼓勵65歲以上有意願重返的職場高齡退休者，善用自己的寶貴工作經驗，在職場盡自己的一份心力。

為讓民眾更了解該專法的相關規定及政府可運用資源，中彰投分署「夢想載卡多」就業服務巡迴車，前進轄內社區進行4場宣導活動，日期分別是10月26日溪州鄉公所、10月27日竹山鎮延正社區發展協會、10月28日竹山鎮公所、10月29日沙鹿區興安社區發展協會。

巡迴活動現場提供「中高齡就業促進法六大重點」、「僱用獎助」、「職場學習及再適應津貼」、「職業訓練補助」等各項專業資訊，讓中高齡者、銀髮族了解專法，經專職人員協助，幫助民眾順利重返職場及穩定就業。