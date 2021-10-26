衛福部長陳時中日前公布混打政策，外界擔心第12輪出現棄打潮，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥列舉第12輪第一階段3種疫苗預約接種率，並澄清「沒有大家所想的情況」，AZ第2劑從開打當天到現在接種率分別為96％、95.8％、94.1％、92.9％，皆超過9成；BNT接種率則分別是92.5％、90.8％、87.7％、87.2％。

第12輪第二階段陸續開放預約，其中BNT第1劑和莫德納第2劑預約已於昨天上午開放，而AZ第2劑於今天上午10點開放。今天下午1點為止，共約195.5萬人完成預約；3種疫苗預約都將在27日中午12點截止。

指揮中心統計，今天下午1點前，已有61.2萬人完成BNT預約；26.1萬人完成莫德納預約，41.2萬人完成AZ預約。由於BNT第1劑尚有名額，指揮中心今天宣布加開「10月26日中午12點前意願登記的30歲以上民眾」可於本輪預約接種，預約時間為今天下午4點至10月27日中午12時止。

昨（25日）全國接種41萬169劑，目前國內疫苗人口涵蓋率68.73％，劑次人口比為97.24（劑／每百人），意即2劑覆蓋率28.51％。目前國內仍有3成民眾尚未接種第1劑，莊人祥表示，指揮中心正在思考如何提升民眾接種意願，針對75歲以上長者，通常需要子女或親友協助預約，的確有比較不便，另外像是移工族群，讓他們能夠有便利的接種方式。

莊人祥舉例，可能是在特定場所設置接種站，隨到隨接種，像過去雙北過去施打流感疫苗時，常常在捷運站前面設接種站，民眾只要在附近或搭車經過就可以打；另外像是一些優惠摸彩等措施，的確都是可以往這方面思考。