台北捷運公司去年2月起取消原本持電子票證搭捷運的8折優惠，改為「常客優惠」，每月搭車11次以上始可累積優惠，捷運公司會依據搭乘次數提供10至30％不等的現金回饋，但超過1年沒搭捷運則取消，北市議員許家蓓26日發現，竟有19.2萬張悠遊卡逾期未領回饋金，總金額高達1299萬元。北捷回應，會加強宣導。

許家蓓質詢，北捷提供的常客搭乘優惠中，當月累積的回饋金，會在乘客下個月刷閘門時，即會自動加值至悠遊卡，原本常客優惠的加值有效期限為6個月，也就是若民眾6個月內未搭捷運，回饋金則會過期無法領取，後來北捷將這期限延長至1年。

許家蓓指出，但截至今年10月，仍有19萬2000張卡悠遊卡的回饋金過期，總金額高達1299萬元，目前捷運公司通知乘客領取回饋金的方式僅透過「台北捷運GO」的APP通知會員，但這個APP從2015年7月上線迄今，雖有236萬次的下載，但加入會員的人數卻只有41萬人，不到5分之1，這樣是要如何通知更廣大的捷運族領取回饋金？

許家蓓還說，若是先前6個月內就取消的政策，那將高達36萬張悠遊卡逾期，超過2400萬元回饋金未領，捷運公司必須拿出誠意，積極了解民眾未領回饋金的原因，以及不願意加入捷運APP會員的因素。

北捷總經理黃清信答詢，乘客這麼長時間不來領，原因可能是卡片遺失、搬離大台北地區，或改用其他交通工具，若是常客使用，系統一定會幫忙加值回饋金，北捷並不怕民眾享用此優惠。

黃清信說，鼓勵所有乘客加入台北捷運GO APP會員，會發簡訊到民眾的手機，透過APP也可查詢使用次數、額度，民眾若忙到忘記用卡，北捷也會主動通知，過閘門時也會提醒，另外也會在月台加強資訊揭露，會再檢討研究怎宣傳。