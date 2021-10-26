台中市立委第二選區即將辦理補選，民進黨女將市議員張家銨今天表態，如果黨中央徵召「我沒有理由拒絕！」藍營將推派何人出馬角逐？前立委顏寬恒目前「神隱」，外傳有可能推出現任市議會副議長顏莉敏出馬參加立委補選；顏莉敏則矢口否認說，「這是沒有想過的問題？不知道消息從哪裡來！」

緣和同濟會創會長王金梅今天率領會員到台中市議會拜訪市議員張家銨，力促她參加第二選區補選。張家銨指出，她在大烏龍區耕耘5年，很有感情，平常的建設也不會敲鑼打鼓露出，只是默默的做；如果民進黨中央徵召「我沒有理由拒絕」，必全力以赴。

民進黨女將市議員張家銨今天表態指出，如果黨中央徵召「我沒有理由拒絕！」（陳世宗攝）

綠營女強已率先表態，藍營卻還鴉雀無聲引起支持者的揣測！前立委顏寬恒是否會投入補選？目前還未公開表態；罷免投票前甚至地方一度盛傳，顏寬恒可能在關鍵時刻公開說表態說自己不會參加立委補選，改由他妹妹現任台中市議會副議長顏莉敏出馬角逐。

政壇人士指出，針對外界的揣測，顏家至今尚未回應也沒接電話。顏莉敏從政以來，不僅為人有禮，加上問政論述極為精闢，是備受看好的政壇明日之星；如果藍綠最後真的由顏莉敏對上張家銨，將成為兩個女人的戰爭，各具特色，勢必戰況激烈絲毫不遜鬚眉。

民進黨市黨部主委李天生強調，民進黨將與基進黨協調推出人選，如結果由民進黨推出人選，一定用徵召方式，因時間非常急迫已無法用初選方式。