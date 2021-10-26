台中市第二警分局為加強防制交通事故及取締僥倖心態違規的駕駛人，將擇轄區1-2個易肇事路口、路段，於上下班尖峰時段架設錄影設備，如發現明顯嚴重違規行為，將逕行告發取締，以減少交通事故發生，保障用路人安全，第二分局規劃於110年11月1日起執行。

第二分局透過大數據分析發現，轄內3大易肇事路口為「精武路、雙十路口」、「中清路、五權路口」、「崇德路、五權路口」、等；3大易肇事（違規）路段則為「中清路」、「健行路」、「崇德路」。同時也發現交通事故的肇事原因，多數為駕駛人「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」等過失行為，以及「違反號誌」、「違反標誌或標線管制」的違規行為。

警方表示，在轄區交通流量較多且繁雜的路口，雖然在上、下班時段就有編排交通崗，但為了加強事故防制，增加執法強度，也考量上下班時段車輛較多，對違規車輛不易攔查舉發，將擇轄區1-2個路口輔以錄影取締違規，蒐證後再依道路交通管理處罰條例第7條之2規定之「闖紅燈」、「搶越行人穿越道」、「未依規定行駛車道」及「未依規定變換車道」等違規項目逕行舉發。

分局長陳家銘同時表示，警察機關取締違規只是手段，「防制交通事故」才是最終目的，為有效保障多數用路人權益，除將持續加強交通熱點守望及機動攔查勤務，嚴格取締重大違規，全面防制危險駕駛及肇事發生外， 10月同時也是「交通安全月」，期望所有用路人都能建立「尊重路權」的觀念及禮讓精神，維護自身與他人生命財產安全。