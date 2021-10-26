苗栗縣苑裡鎮上館里，日前發生1名男子積欠債款無力償還，遭鄭姓債主與同夥持鎮暴槍射擊塑膠子彈打傷，再以電擊棒電擊凌虐，轄區通霄警分局據報趕往圍捕，2個小時後逮捕鄭、謝等2人，詢後依恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

住在苑裡鎮上館里的被害人，從事服務業，疫情期間因績效欠佳致周轉不靈，因而向在台中市大甲鎮營生的鄭姓男子借款，但被害人經濟狀況一直未改善，一再拖延還款期程，致鄭某不滿，於25日上午將被害人約至上館里1處土地廟前談判，鄭某及謝姓同夥1下車，就對被害人嗆聲，並持鎮暴用槍，近距離朝被害人身上發射鎮暴用塑膠子彈，謝某並持電擊棒狂電被害人，當場將被害人擊倒痛苦哀嚎。

通霄警分局據報立即動用大批專案警力偵辦，查出設籍苑裡鎮並專在大甲地區活動的鄭姓男子涉有重嫌，鎖定鄭嫌躲往母親住處後，將鄭逮捕到案，隨後循線逮捕同夥謝某，同時起出作案鎮暴槍、電擊棒等，全案詢後依恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。