韓國人氣男演員金宣虎在捲入墮胎風波，暖男形象全毀，演藝事業也受到嚴重影響，在事發10天後，「韓國最強狗仔之稱」D社（DISPATCH）還原事發經過，以12點罪狀指控前女友崔英雅，輿論風向瞬間改變，對此，金宣虎經紀公司僅以一句話回應，讓網友相當傻眼。

據《DISPATCH》報導，崔英雅說謊成性，不但瞞著金宣虎見其他男人還十分拜金，金宣虎為了要買名牌給她不堪負荷，報導蒐集了男方及女方友人的說法，通通都指向崔英雅私下人品不佳，終於還金宣虎公道，韓網力挺金宣虎的聲浪不斷增加，風向大大改變。

對此，金宣虎所屬經紀公司S.A.L.T娛樂僅以一句話帶過：「無話可告知，很抱歉。」並沒有正面回答相關問題，然而其實公司和金宣虎早已存在合約爭議，在事件爆發後，曾有自稱金宣虎友人的網友發文爆料，金宣虎和經紀公司的三年約只到2021年9月，10月開始就是臨時合約，因此違約金他都得自行吸收。

對於該網友的爆料，S.A.L.T娛樂也澄清，公司在2018年7月經過介紹和金宣虎進行會議，「在不容易判斷之下，雙方協商簽定2018年9月到2019年9月的合約，之後再討論是否續約。」他們強調合約到期前3個月就有討論過是否要續約，當時金宣虎人氣正在攀升，因此又簽了2020年3月到2023年3月的3年合約，否認網路上的爆料。