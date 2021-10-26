疫苗接種陷停滯期 指揮中心：考慮摸彩獎勵

國內第一劑疫苗人口涵蓋率截至昨天(25日)僅68.73％，同時75歲以上民眾的第一劑覆蓋率一直停滯在7成，仍有3成長者不想打疫苗，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，考慮推出摸彩的方式獎勵民眾打疫苗，或是在捷運站外面設置接種站，讓打疫苗更方便，藉此提高疫苗覆蓋率。

我國力拚邊境開放，疫苗覆蓋率成為左右關鍵，衛福部長陳時中昨天表示，必須達到第一劑7成覆蓋率，第二劑6成覆蓋率才有談開放的本錢，但國內75歲以上長者目前仍有三3成不願打疫苗，恐成開放邊境阻礙。

如何刺激、鼓勵民眾打疫苗，指揮中心發言人莊人祥今表示，由於目前疫苗接種都要透過網路登記預約，對75歲以上長者來說較為不便，因此接下來可考慮提供便民的服務，例如用外展、專案接種的方式，到特定場所設點，或是在假日提供長輩隨到隨打的服務，應能進一步提供長輩族群的疫苗覆蓋率。

至於像美國先前鼓勵接種祭出的優惠、摸彩等催種措施，莊人祥認為確實都是可考慮的方式，指揮中心將持續監測民意，為提高國內疫苗覆蓋率做最大努力。