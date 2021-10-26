花壇鄉公所與鄉農會攜手辦活動行銷正值盛產的西施柚與在地農特產，鄉長顧勝敏超懂時事話題哏，活動以最夯的魷魚遊戲諧音為主題，在西施柚上弄上Q版公仔圖樣，幽自己一默。（謝瓊雲攝）

花壇西施柚產業文化季活動，30日將在茉莉花壇夢想館熱鬧登場。（謝瓊雲攝）

花壇西施柚產業文化季活動，30日將在茉莉花壇夢想館熱鬧登場。（謝瓊雲攝）

搶搭時事哏，「柚ㄩˊ遊戲」同歡日周末將在花壇夢想館熱鬧展開，由鄉公所攜手鄉農會，共同舉辦花壇西施柚產業文化季，行銷正值生產的西施柚，周末假日來玩遊戲、不用拚命，就有西施柚大禮送給你。

26日上午在花壇鄉農會門舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉民代表會副主席沈文盛及花壇農會理事長王良峯及常務監事鄭三明等都出席與會。

王惠美表示，「白露來臨品文旦，霜降時節嘗西施」，花壇不只坐擁全台68％茉莉花產量，也生產好吃的竹筍，時值霜降期間，更是西施柚盛產的好時節，花壇西施柚種植在八卦山脈，土壤、水質都好，吃起來香甜Q彈有勁。

王惠美說，年輕鄉長很有巧思，趕上話題潮流，今年活動搭上最夯的「柚ㄩˊ遊戲」；不用拚命，來花壇就有西施柚的大禮送給鄉親，也安排DIY跟趣味的遊戲，來玩遊戲就有機會抽50元等值禮品，還有限量200粒西施柚，可憑9~10月發票兌換，歡迎大家有空都來花壇遊玩。

顧勝敏表示，今年初降雨少，西施柚產量也隨之減少，但品質會更好、更甜，歡迎鄉親踴躍前來購買。今年活動包括西施柚免費品嘗、精彩的學童表演節目，適合大小朋友一起參與的彩繪西施柚與風車鳥笛DIY，農特產品展售及「柚ㄩˊ遊戲」闖關拿大獎等等。

農會理事長王良峯表示，農會以服務農民為原則，目前輔導的水果產銷班中，西施柚就有2班，總計種植面積約11甲，農友們管理有道，每分地就有1萬多斤收成。柚子有豐富的維他命C，可促進腸胃蠕動，今年和公所合辦的西施柚節，保證大家「有吃閣有掠」。