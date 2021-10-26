自10月17日以來，大陸出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一周之內已波及11個省份，感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。大陸專家提醒，北方很多地方已經溫度比較低了，進入呼吸道疾病傳播的流行季節，接下來面臨的問題很嚴峻。

《中國慈善家》報導，流行病學專家、復旦大學公共衛生學院原院長姜慶五表示，此輪疫情傳播範圍更廣的原因是，公眾在防疫方面思想上有所鬆懈，未來疫情防控形勢嚴峻，希望疫苗能起到應有的作用。

談及大陸此輪疫情的特點，姜慶五指出，它在社區有一定的傳播範圍後才被發現，底盤大、傳播廣、力度強。

姜慶五說，這波疫情出現在長假期間人口高密度、頻繁接觸之後，傳染源在一定的範圍內散開，現在的病毒有一個特點就是徵狀很輕、不易被發現，絕大部分感染者屬於無徵狀或輕徵狀者，不易被察覺，直接結果就是發現時就一下子就出現好幾例。

姜慶五又指，在疫情流行的時候，國家應該暫停長假。

這波疫情感染人數還會繼續上升嗎？姜慶五說，取決於內蒙古方面的控制力度，他們盡快找到傳染源就能控制住，但有一個好的現象就是各地的防控措施跟進得很及時，有些地方幾乎進入了半封城狀態，這些措施肯定是有效果的。

這波疫情什麽時候能得到有效控制？姜慶五說，再堅持一段時間，這幾天都是病例越來越多的狀態，哪天病例數下來了就是防控有效果了，現在還沒有辦法預判。但目前從各地採取的措施看，應該很快會有效果。

他說，這波疫情中，當旅遊團出現好幾個病例後再採取措施其實已經晚了，而呼吸道傳播是冬春季病毒傳播的特點，北方很多地方已經溫度比較低了，要高度警惕。