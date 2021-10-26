花旗在25日由董事長莫兆鴻具名再度發出員工信說明不會傷害員工工作權，結果26日再被工會打槍，由全國金融業工會聯合總會和花旗銀行工會發出聯合聲明，直斥資方向金管會、員工說了二大謊，其一，有10多家銀行已簽了這份限制雇用花旗員工的「密約」，其二，花旗要求潛在買家簽署密約時，完全沒有所稱的「惡意挖角」條件，而是概括式的全面禁止雇用。

全金聯及花旗銀行企業工會指出，兩家工會再度於昨晚深夜接獲先前花旗密約「吹哨者」的聯繫，吹哨者直斥花旗與買家保密協議文件中所示三年不得聘用限制中，有二個部分明顯說謊。首先，花旗並非第二階段，而是對第一階段的十幾家買家就已要求簽署密約，絕非花旗向金管會聲稱的只有第二階段的四、五家才有簽署，花旗明顯向主管機關說謊。

再者，這位吹哨者也反駁，花旗不論是對金管會，或在25日的員工信上均指出，沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，這位吹哨者強調，要知道真相如何，金管會要求花旗立刻提出全部原始文件一看便知。

包括民進黨籍立委江永昌也在25日財委會上質詢時明確要求金管會：「調出15家和花旗簽署密約銀行的密約文件出來檢視！」金管會到底能否向花旗順利調閱出這些文件，以及花旗是否會如實交出文件，或是以「機密」之名使得金管會調閱文件受阻，現在已成為金融圈最新矚目的焦點。

兩家工會均拿出我國法令指出，花旗任何職位皆受限制工作權長達三年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第15條、民法第71、72條的規定。

兩家工會強調，花旗不當利用密約不讓買家僱用想轉職的員工：「買家簽約了怕得罪花旗當然也不會冒險！」花旗員工前途惶惶之際，又遭不公待遇致轉職困難徒增困擾，已受到傷害，工會呼籲花旗應坦誠面對並針對從四月起已經造成對員工的傷害，提出補償方案，尤其是勞動基準法關於競業禁止的補償規定，可作為補償員工的參考標準。

另外關於業務留任/交易獎金（transaction award)，兩家工會在聲明中也指出，公司應該好好說清楚，不是只讓員工花一個月時間決定而已：「尤其是公司應該解釋這筆錢是不是資遣費的一部分！」工會指出，包括在此合約下如果「不被」買家留用，員工是否就只能拿這筆錢加上法定資遣費？員工在花旗年資是否就如此結算完畢？公司就可以此向買家誇稱花旗員工不吵不鬧全員留用？這些環節至關員工權益，但資方在宣布該獎金制度時，卻未作明確的說明來釐清這些疑點，更何況花旗ㄧ方面說給全體同仁爭取買家同職同薪留用，一方面卻在公布留用條件前，要求全體員工簽署這種文件，工會認為，實在令人質疑是否為「大裁員」留下伏筆。