Sony於今(26)日發表全新Xperia真相機手機Xperia PRO-I，Sony台灣總經理林志遠表示，搭配如此高階照相功能的手機可以說是目前業界獨創，已經媲美類單眼相機，是Sony看到的新藍海市場，另外，他也說到，5倍券確實對市場買氣有提升，觀察到幾乎有50%的消費者拿五倍卷在實體通路購買。

Sony本次Xperia PRO-I特別規劃給影像創作者，搭載1.0型感光元件(1吋超大感光元件)以及24mm ZEISS Tessar光學鏡頭，具備先進影像處理器、快速自動對焦功能，4K 120fps高幀率錄影能力，還有更多集大成於Xperia PRO-I超薄8.9mm機身，帶來手機上前所未見的專業級影像品質。

林志遠表示，本次是主打超高階的相機功能，主要是因為Sony看見新的藍海市場，是一個全新的嘗試，讓有相機需求的族群可以將手機和相機的功能結合在一起，成功將1吋的感光元件結合在超薄的手機中，可謂是領先業界的技術，好比是以前Sony率先將防水功能結合進手機，漸漸在市場中成為手機的標配，這次Sony也再次扮演市場技術領導者，看好這會是一個趨勢，首波段會鎖定高科技產品愛好者。

談到近期手機市場，林志遠表示，10月智慧機市場已經比9月好很多，成長達3~4成左右，加上5倍券效應，根據實體通路觀察，幾乎有50%的消費者拿五倍卷在購買，也帶動整體業績多出2成，只是今年因為疫情關係，整體來說，今年全年還是會相較去年衰退，惟5倍券效應上，應該是屬於比較短期，預計在11月中開始，效果就會慢慢減緩，但Sony還是會陸續端出優惠。

Sony Xperia PRO-I為全球首款搭載1.0型(1吋)Exmor RS感光元件具備相位偵測自動對焦(PDAF)的真相機手機，優異的低光源拍攝、HDR表現以及自然的光學散景成像，所搭載1.0型Exmor RS感光元件來自於獲獎無數的RX100 VII，並經過優化調校更適用智慧手機，預計12月初有機會在台灣上市，台灣上市時間和日本差不多。