「炸彈氣旋」強勢侵襲美國乾旱嚴重的加州地區，帶來洪水和土石流。自24日晚上風暴開始以來，已有近40萬人因強風而斷電。

法新社報導，嚴重大雷雨淹沒加州北部地區，強風吹落電線和樹木，造成至少兩人身亡。

氣旋24日從太平洋來勢洶洶，襲擊舊金山（San Francisco）和奧克蘭（Oakland），以及更北的俄勒岡州和華盛頓州；就連加拿大最西部的卑詩省也遭受波及，數以千計的人遭斷電。

而在鄰近西雅圖（Seattle）的地區，一棵樹倒在一輛車上，壓死2人。

加州首府沙加緬度（Sacramento）在截至9月的6個月間毫無降雨，但這波氣旋帶來的降雨量達140毫米，打破自1880年以來的紀錄。

照片顯示，大雨淹沒城鎮，一些街道泡在齊腰深的水中。在加州北部一座小城羅斯（Ross），救援人員正努力移除被風吹倒的樹木。

而在附近的城市聖拉斐爾（San Rafael），水位超過汽車輪胎的高度；更往南的馬林市（Marin City），工作人員正努力將水重新導入下水道。

太平洋瓦斯電力公司（PG&E）表示，自24日晚上風暴開始以來，已有近40萬人因強風而斷電。

氣象學家說，美國西部乾燥地區難以吸收大雨，水只會破壞性地從地表沖刷，這個問題因先前延燒數以千計平方公里的巨大森林火災而加劇。

大火留下的「燒傷疤痕」尤其容易受到山洪暴發衝擊，因為沒有植被可以吸收雨水。

美國西部的長年乾旱，使整個鄉村地帶容易發生火災，如今火勢更大、燃燒的時間更長。

科學家說，燃燒化石燃料引發的全球暖化加劇了這種乾旱，也增加了各種形式的極端天氣事件。隨著風暴強度增加，當氣壓突然下降時，就會形成「炸彈氣旋」。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1101026