蘇丹軍方今天從過渡政府手中奪下政權。衛生部官員說，軍人與街頭抗議群眾爆發衝突，造成7人死亡與140人受傷。美國國務院表示，將暫停向蘇丹提供7億美元經濟援助。

路透社報導，帶頭奪權的將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）解散由軍方代表與文職人員組成的主權委員會（Sovereign Council）。長年執政的獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）兩年前在人民起義中遭到推翻後，蘇丹政府成立主權委員會引導國家走向民主。

柏罕宣布蘇丹進入緊急狀態，稱國家需要武裝部隊保護民眾安危與國家安全。他承諾將在2023年7月舉行選舉，並將政權移交給民選的文人政府。

他說：「國家現在經歷的情況，威脅且危及青年夢想與國家前途。」

曾任聯合國官員的蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）在拒絕發表聲明支持軍方接管政權後，遭到拘禁並被帶到不明地點。

效忠於總理哈姆杜克的蘇丹資訊部在臉書（Facebook）說，根據過渡憲法，只有總理有權宣布進入緊急狀態，軍方的行為構成犯罪。蘇丹資訊部說，哈姆杜克仍是合法的過渡政府當權者。

外交官員說，聯合國安全理事會可能將在今天的閉門會議中商討蘇丹局勢。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「我們拒絕接受蘇丹軍方的行動，呼籲立即釋放總理與其他遭軟禁的人。」

反對政變的青年封鎖街道並與軍人爆發衝突。主要反對聯盟「自由及改變力量」（Forces of Freedom and Change）在推特（Twitter）表示，正在呼籲民眾在街頭舉行和平活動，以推翻軍方接管政權的事實，包括舉行示威活動、封鎖街道與發起公民不服從運動。

蘇丹資訊部敦促民眾反抗，並說有數以萬計反對軍方接管政權的民眾走上街頭，在首都喀土穆（Khartoum）軍方總部附近陷入槍戰。資訊部說，中央銀行員工宣布發動罷工拒絕接受政變。

蘇丹資訊部說，軍人拘捕主權委員會的文職人員與政府人士。蘇丹國家電視台的新聞主管也遭到逮捕。

美國國務院表示，關於哈姆杜克的下落與狀況，華府沒有資訊可以提供。國務院發言人說，將暫停向蘇丹提供7億美元（約新台幣196億元）的經濟支援。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯告訴記者：「應立即恢復文人領導的過渡政府，體現人民的意志。有鑒於當前情勢發展，美國將暫停提供援助。」

他說，中止的金援涉及總額7億美元的經濟支援方案。這項援助方案目的是在獨裁者巴席爾遭罷黜後，協助蘇丹過渡到民主。

普萊斯說：「我們暫停所有金援。我們站在蘇丹人民那邊。蘇丹人已經表明了，他們想持續過渡到民主制度，我們將持續支持這個意圖，若有必要，將向發動反民主行動的人究責。」