華爾街日報指台軍力不足、年輕人自認「草莓兵」 邱國正：對自己要有信心

《華爾街日報》報導許多台灣年輕人服完兵役後自認是「草莓兵」，質疑台灣軍力不足。國防部長邱國正今天在立法院受訪時表示，他對國軍有信心，沒有所謂草莓兵，對自己要有信心。

邱國正說，他不了解外媒用什麼做評量，但是他對國軍很有信心，「我當排長的時候，老兵也跟我說一代不如一代」，但他現在覺得沒有這問題，沒有草莓族的問題，年輕人有他的優點，不要因為外媒講了就很沮喪，對自己要有信心。

邱國正曾幾度在國防外交委員會與剛被罷免的立委陳柏惟唇槍舌戰，對於陳被罷免，邱表示，他沒有意見，委員問政，他備詢的回應都很誠懇，沒因人而異，都很誠摯回答，能回答我就答，不了解的，回去了解之後也會回應，對媒體跟委員都一樣，他也要求他的單位同仁不要避，也不要臆測，坦然面對。

至於美日軍艦在南海演訓，邱國正說，對外籍軍艦動態都有掌握，但有沒有演訓不是主要考慮，主要看對台灣有沒有任何企圖跟敵意，國軍的目標就是針對中共，一旦有任何動作，會儘早做應處，而外籍軍艦是經常有的，他不予置喙。