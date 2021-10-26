台中市府經發局1至6月推出市場攤商使用費9折優惠，後因應國內疫情三級警戒，迅速推出「紓困十方」，6至10月使用費5折，幫助市場攤商紓困。隨疫情近期穩定緩降，42處公有市場共4600位攤商，11、12月使用費再推出9折優惠，無須申請，以最務實的方式，協助市場復甦。

經發局表示，零售市場的穩定發展與市民日常生活息息相關，疫情影響民生消費支出，尤其傳統市場首當其衝，市府推出使用費優惠，直接且適度減輕業者營業成本，舒緩資金壓力，讓攤商無後顧之憂，全力拚經濟。

經發局指出，今年台中購物節及中央發放振興五倍券，市府推出天天抽5000、周周抽十萬，月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅等好康活動，民眾到台中市公有市場或夜市消費，消費金額可3倍計算，只要消費滿167元即可獲得一組抽獎券，記得向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼，如忘記現場掃描，可至市府經發局網站查詢掃描，立即登錄抽大獎。