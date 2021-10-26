台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，下一個遭點名罷免的是台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐。資深媒體人謝寒冰認為，林昶佐的罷免比陳柏惟重要，因為這兩人和民進黨的關係不一樣，而真正的決戰還是年底的4大公投。

謝寒冰在昨（25）日播出的「大新聞大爆卦」節目中表示，陳柏惟畢竟是基進黨，不是民進黨，所以蔡英文在最後階段相對比較曖昧，兩次談話都沒有直接呼籲大家支持陳柏惟，而是用輕描淡寫、模稜兩可的方式，只說要支持一個認真的年輕人，蔡英文可能知道這個罷免有風險，所以預留一個迴旋的餘地。

至於真正決戰，謝寒冰認為還是年底的4大公投，如果全過關，「蔡英文就開始跛腳」，因為民進黨的民代都知道人民的憤怒在哪、人民痛恨的點在什麼地方，就不敢像過去一樣，黨中央說支持萊豬就支持萊豬；黨中央叫你支持擋國際疫苗就擋國際疫苗，畢竟這些立委選舉還是需要地方支持度，但如果4個公投，哪怕被擋一、兩個，「蔡英文就會繼續囂張下去」。

蔡英文總統。（本報資料照片）

即便4大公投全過，讓民進黨知所警惕，謝寒冰也說，民進黨還有一招，可以拖延不做，「之前公投不就這樣幹嗎？公投你過了，好嘛，過了我就開始跟你裝白癡、裝傻、裝愣，在那邊一直拖拖拖拖拖，拖到不執行，民進黨向來都搞這招」。

謝寒冰接著提到林昶佐罷免案，他認為，會比罷免陳柏惟重要，因為這兩人和民進黨的關係不一樣，對民進黨來說，他們要守住林昶佐的機率大很多，因此大家千萬不要以為民進黨在這時候就會幡然悔悟、要改革，那是不可能的，所以革命尚未成功。