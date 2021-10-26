曾多次登上男性雜誌JKF而成為JKF女郎的「雲嫣」，擁有甜美的臉蛋與兇猛好身材，她因為經常透過社群平台分享私下生活與火辣穿搭而使人氣不斷攀升，IG吸引超過33萬人追蹤。近日前往綠島旅遊的她，在網路上曬出一系列穿搭照，令網友們大噴鼻血。

雲嫣近日與幾位前往綠島遊玩，在她公開的照片中，只見她穿著一件亮橘色的細肩帶洋裝被對著鏡頭，但仔細一看才發現洋裝經過強光一照竟微微透視，使渾圓半球與內搭白色丁字褲若隱若現，下一張甚至直接露出性感屁股蛋，瞬間辣到最高點，令網友看了忍不住留言「太性感了」、「好橘好喜歡」，甚至還有女網友大膽表示「真的會被我拖去旁邊草叢」，她也回應「拖去撿樹枝」展現俏皮的一面。

隔天，雲嫣再度PO文表示「立志當海后永不靠岸」，並附上ㄧ張坐在遊艇上出海的照片，而當天她穿著一件棕白相間的比基尼泳裝，但泳衣竟裝不下傲人的上圍曲線，使飽滿的南半球與腹肌馬甲線一覽無疑，令網友們看了再度暴動，直呼「我願意當你的牛郎永遠不出場」、「這張超好看，有夠水」、「愛了」、「都一樣在綠島，怎麼差距很大」，照片公開不到一天便吸引超過7000人按讚。

事實上，雲嫣除了敢穿又敢秀之外，私底下的個性更十分大膽、直接，去年登上「情色教主」雪碧的YouTube頻道節目時，便曾大方表示自己在與男生交往前一定要先「試車」，確定對方與自己的「性趣」相同才會點頭在一起；另外，雲嫣還公開自己曾收到包養訊息的價碼，在當時引起熱烈討論。