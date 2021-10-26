女星林采緹是著名的性感女神，她以甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，而擁有超夯人氣，不吝嗇分享生活日常的林采緹，近日則大方曬出現身澎湖的系列美照，其中一組是她到海邊戲水踏浪，只見林采緹俏麗穿細肩帶小背心、解放傲人美胸入鏡，好身材若隱若現相當吸睛。

林采緹近日人在澎湖，她也大方曬出旅遊美照，林采緹日前先PO現身澎湖景點照，她身穿中空裝，大方露蠻腰和長腿，而林采緹昨則再曬現身沙灘美照，只見林采緹以細肩帶小背心搭配針織外套和短裙入鏡，解放F級上圍和美肌，下一張照還驚見林采緹的裙擺飛起來，邪惡視角讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林采緹辣穿小背心、解放傲人美胸入鏡，好身材相當吸睛。（圖／取材自林采緹Instagram）

林采緹曬美照同時，並發文分享：「這時的澎湖每天都在狂風 還好依然有藍天白雲跟美麗的大海 在沙灘上看一看走一走也感到開心」，吸引巫苡萱留言讚：「真美」，也有網友在限時動態發文讚林采緹「本人超漂亮！很禮貌也很有氣質 好讚」，讓林采緹開心轉發、直呼：「謝謝」。

模特兒出身的林采緹因在動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬一角爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，是著名的女神代表，不過林采緹情路不順，在2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，現在她積極重新出發，而林采緹現在則把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度。