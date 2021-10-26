教育部和科技部共同舉辦的「2021第二屆台灣科學節」活動將於11月6日至14日舉行，以「科學服務社會」為主題，5大科學博物館及20大科普基地將端出科普大菜，讓民眾更願意親近科學。

「2021第二屆台灣科學節」今天舉行起跑記者會，教育部次長林騰蛟表示，台灣科學節活動以有趣方式吸引民眾親近科學，讓他們覺得科學不是單調、無聊的課程。今年台灣科學節的主題是「科學服務社會」，主要是推動科學應用創新的觀念，進一步提升社會及經濟的發展。

科技部次長陳宗權說，現在社會、經濟遇到的問題，需要科學人才來解決，因此如何讓一般民眾具有科學觀念非常重要。這次台灣科學節活動，除了政府投入，也很多民間企業參與，官民一起合作，希望活動順利成功。

配合今年「台灣科學節」的主題，教育部的5個館所將推出精采活動，包括：國立海洋科技博物館舉辦的《2021海洋漁村創客松》，將更深入探討海洋生態保育的課題；國立台灣科學教育館的《踅夜市》，帶領您體驗夜市其實很科學。

國立自然科學博物館推《大科學活動》，以引導民眾體驗震撼效果十足的科學力；國立科學工藝博物館的《科技藏品互動闖關遊戲》，帶領認識原住民傳統生活蘊藏的科學意涵；以及國立海洋生物博物館的《漁識場-科學，市集》，更將帶領民眾一同探索海洋的奧秘。

科技部則整合科普相關資源，更邀請包括：國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、海洋大學台灣海洋教育中心、台大動物博物館、國家同步輻射研究中心、日月光半導體公司等20個單位，共同加入第二屆台灣科學節「科普基地」的行列。

為期9天的「第二屆台灣科學節」，將舉辦包括：「論壇及研討會」13場次，「舞臺劇與戲劇」6場次，「科學演示」82場 次，「影展與展覽」166場次，「科學競賽」6場次，「工作坊」171場次，「科學市集」33場次，「其他活動」10場次，預計吸引30萬人次參與。

相關資訊可上「第二屆台灣科學節」官方網站（tsf.moe.edu.tw）或臉書專頁（www.facebook.com／taiwansciencefestival）查詢。