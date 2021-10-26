中光電(5371)公布第3季財報，在兩大產品線旺季效應發揮下，單季稅後淨利5.69億元，季增4％，年減3％，每股稅後淨利1.46元。中光電今年7月調整集團管理架構，成立顯示事業群，由總經理林惠姿統整負責節能產品、影像產品及涵蓋AR/MR與嵌入式應用產品創境產品事業群，總經理陳士元專責Optoma自有品牌事業發展，擔任奧圖碼董事長暨執行長，昨天董事會通過吳秀蕙為總經理，負責解決方案事業群。

總計中光電第3季合併營收為130.46億元，季增12％，年增9％；合併毛利率較前一季18.4％略減至18％，主要產品組合差異所致，但比去年同期增加0.4個百分點；合併營業淨利為6.16億元，季增60％，年增74％；合併稅後淨利5.89億元，較上季及去年同期都成長7％，歸屬母公司股東淨利為5.69億元，季增4％，年減3％，每股盈餘1.46元。

前3季合併營收347.19億元，年成長12％，合併毛利率較去年同期17.4％增加至17.7％，合併營業利益10.8億元，年成長123％；合併稅後淨利15.04億元，年成長48％，歸屬母公司股東之淨利為15.04億元，年成長32％，每股盈餘為3.85元。

受惠於各產品線出貨皆呈現上揚走勢，節能產品第3季營收74.61億元，季增28％、年增15％；出貨量1668萬片/台，季增19％，年增34％。累計前3季節能產品營收184.04億元，年增12％，出貨量4325萬片/台，年增31％，主要受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。

因教育及標案需求各應用別產品出貨成長，影像產品第3季出貨量約21萬多台，季減3％、年增5％；單季營收33.45億元，季增7％、年增13％，主要固態光源及高端工程機種出貨成長帶動ASP季增11％、年增7.5％所致。累計前3季影像產品出貨量約62.4萬台，年增11％，合併營收約93.65億元，年增19％，主要宅經濟和運動賽事刺激4K需求，帶動固態光源及高端工程機種出貨增加所致。