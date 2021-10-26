大立光(3008)自今天起實施庫藏股，預計買回自家股票1342張，激勵大立光今天盤中股價亮燈漲停，不過亞系外資認為智慧型手機供應鏈短缺持續影響10月及11月營收，明年第2季才是重新檢視智慧型手機產業的好時機，維持大立光「中立」評等。

大立光10月25日董事會除決議發放今年上半年每股現金股息31元，亦首度執行庫藏股，預計自10月26日到12月24日買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，若全數執行買回，此次庫藏股預計買回金額約27億1755萬元到44億2860萬元。

亞系外資最新報告指出，大立光自2020年起配息率從約38%調高至50%以上，且公司實施庫藏股，我們相信將受股東歡迎，不過近期智慧型手機供應鏈短缺影響10月及11月，且2021年第1季大陸智慧型手機基期較高，2022年第1季很難超越，且更多Android智慧型手機旗艦機種將於第2季推出，預期手機鏡頭升級趨勢將因高階Android智慧型手機換機需求，以及大陸榮耀高階相機智慧型手機市佔率增加將推動其他手機品牌廠重新專注於相機升級，我們預期2022年第2季才是重新檢視智慧型手機產業的好時機，維持大立光「中立」。

受到實施庫藏股激勵，大立光今天早盤股價亮燈漲停，終場上漲145元，以2160元作收。