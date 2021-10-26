最新民調出爐，蔡總統及蘇內閣民調止跌回升。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪回應，施政不可能人人滿意，行政院會繼續努力。

蘇貞昌指出，政府不可能1百分，但都努力拚經濟，還要為人民減稅、提高福利、減少負擔，當然不會人人滿意，但內閣團隊會繼續努力，感激人民，希望給公務員、行政團隊多一些肯定。