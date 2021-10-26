蔡政府最新民調回升 蘇貞昌：繼續努力 15:152021/10/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新民調出爐，蔡總統及蘇內閣民調止跌回升。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪回應，施政不可能人人滿意，行政院會繼續努力。 蘇貞昌指出，政府不可能1百分，但都努力拚經濟，還要為人民減稅、提高福利、減少負擔，當然不會人人滿意，但內閣團隊會繼續努力，感激人民，希望給公務員、行政團隊多一些肯定。 林為洲：年底公投是反民進黨雙標公投 民調：蔡英文重獲過半數認可 脫離五月來的執政困境 #蘇貞昌 #民調 #滿意 #止跌回升 #立院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王毅會見巴拉達 呼籲美西方解除阿塔制裁 12:012021/10/26 兩岸 備戰4大公投案 蘇貞昌：將帶領內閣團隊下鄉說明 14:582021/10/26 政治 王毅見阿富汗塔利班代理副總理 允助經濟重建盼反恐 09:032021/10/26 兩岸 柯酸基捷沒基隆 林右昌反批沒誠信 04:102021/10/26 焦點要聞 刪Q後藍綠將上演3大對決 羅友志：民進黨將成「焦慮班」 09:542021/10/26 政治 努力獲回報 高真榮3度登球后 04:102021/10/26 運動天地 八成一民眾肯定政府防疫表現 蘇內閣重獲過半支持 10:102021/10/26 政治 線民風波沉寂9天後 黃國書臉書首發文：請別再說我勇敢 09:412021/10/26 政治 蘇貞昌該走人了 04:102021/10/26 時論廣場 罷Q只是前哨戰！府院黨年底4大公投硬仗 想激出高投票率看這一案 09:272021/10/26 政治 民意大反撲 最新民調：4大公投案將全數過關 08:492021/10/26 政治 政治熱門新聞 贊成罷免林昶佐嗎？ 在地街頭民調結果曝光 - 政治 看完一份民調 郭正亮：林昶佐喊這4字意義不大了 - 政治 陳柏惟被罷免後 施正鋒脫口一句重話轟民進黨 - 政治 贊不贊成罷免林昶佐？ 蔣萬安回應了 宅神聽到吐一句 - 政治 美國不認高端 網挖出李秉穎昔一段話 宅神32字開酸：笑話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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