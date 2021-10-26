國內疫情雖然趨緩，但經過疫情洗禮，民眾消費習慣已經改變，且「搜尋比價」已經成為常態。LINE購物統計，與三級警戒之前相比，民眾搜尋次數成長超過4成，每位用戶下單結帳前，平均歷經多達6次搜尋，且時常進行搜尋比價的用戶，其消費貢獻度為其他用戶平均兩倍以上。

第四季為零售產業旺季，今年受到疫情洗禮，許多人的消費行為移轉到LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣指LINE購物指出，台灣民眾網購前習慣先搜尋比價，成為「網購新常態」，也是電商產業的重要趨勢。

以LINE購物來說，2018年服務上線以來，透過搜尋比價、導購回饋的核心服務成為台灣用戶網購新選擇。資策會MIC先前也出具調查報告指出，網友獲取資訊的管道產生變化，可觀察到LINE傳播影響力的上升，從2019年網友前五大獲取資訊的管道可看出，依序為「購物網站」、「Google搜尋」、「Facebook」、「比價網站」與「Line」，其中Line從2017年12.3％成長至2019年18.9％，相反的，入口網站傳播影響力卻逐年下降，跌出獲取管道的前五名外。

LINE購物調查指出，今年LINE購物平台上平均搜尋量年成長超過4成，且每位用戶下單結帳前，平均歷經多達6次搜尋，且時常進行搜尋比價的用戶，其消費貢獻度為其他用戶平均兩倍以上，特別像是月均搜尋超過15次的用戶，貢獻將近一半的搜尋營業額。

此外，在LINE購物進行搜尋的用戶，有七成仍以「品牌、商店名稱」為搜尋關鍵字，其他3成的用戶直接搜尋商品名稱，顯示品牌形象與熟悉程度對消費者而言，仍為消費者網購的重要考量。

以年齡層區分的話，LINE購物觀察，15歲～19歲消費者堪稱「比價達人」在預算相對有限的情況下，往往花費較多的時間搜尋商品及比價，確保筆筆消費都是最優惠。而30歲～34歲的用戶，雖然搜尋次數低，其平均客單價則是各年齡層中最高的，普遍對於單價較高的商品擁有更高的接受度。

至於35歲～39歲的用戶，不僅預算充足且購物意願高，整體帶來的消費貢獻最為可觀。

若再以性別區分，LINE購物表示，女性用戶在搜尋比價後，結帳訂單數高於男性的2倍；而男性用戶的結帳總金額則高於女性的2倍，顯性女性用戶仍持續主導網購銷售成長，而男性族群即使購物次數少，但消費單價確高於女性，具備相對較高的含金量，也是網購市場的另一股勢力。

LINE購物表示，看好搜尋比價的趨勢，今年雙11前LINE購物也優化多項搜尋功能，提供購物靈感清單，以幫助用戶能夠更迅速、準確找到屬意商品，搶在最佳時機點下單。今年雙11檔期，LINE購物也將在11月1日至12日推出「先LINE購物再購物—掀低價」活動，並推出LINE POINTS回饋超過1億點、天天登入App簽到還有機會獲得最新iPhone 13等優惠。