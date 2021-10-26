美國德州州長艾波特(Greg Abbott)本周簽署了一項重要法令，禁止跨性別學生參與不同性別的體育賽事，此法案在本月初由德州立法部門通過後送到艾波特的辦公桌上，法令將於明年1月生效。依照新規定，任何學生運動員只能參加與自己出生證明上相同性別的運動賽事，例如出生證明是男性，不管後來變成什麼性別，都無法參加女子賽事。

以現行的德州規定，學生可以通過法庭宣告來取得自己想要的性別，去參加與自己出生性別不同的體育賽事。共和黨議員史旺森(Valoree Swanson)是新法令的主要催生者，她公開表示：「我們被選出來就是要保護運動場上的女孩們。」

同時這個新法令招致了LGBTQ+團體的憤怒，德州平權團體執行長馬丁尼茲(Ricardo Martinez)透過《美聯社》聲明：「這個殘酷與荒謬的禁令針對著所有跨性別孩童與成人，亦否定了雙性人的存在，昭告大家德州是一個對於跨性別和雙性人不安全的地方。」

此舉引起進步派人士的反彈，也不符美國總統拜登(Joe Biden)對跨性別的保護政策。但不只是德州，在共和黨的勢力範圍包括田納西州、佛州、密西西比州、阿肯色州、蒙大拿州都已經簽署類似的法案，總計超過20個州的立法部門正在加強對跨性別學生參加體育賽事的限制。

此法案在德州議會以76比61票、參議會19比12票通過，然而這些命令只能限制公立學校的體育賽事，私校仍是由校方自行決定。艾波特簽署之後暫沒有對此做出評論。