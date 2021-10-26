果農洪兆濡囊括屏東縣首屆火龍果評鑑賽冠軍及果王，成為賽事最大贏家。（林和生攝）

為行銷在地優質農產品，屏東縣政府首次舉辦火龍果評鑑賽。（林和生攝）

為推廣及行銷地方農特產，屏東縣政府26日舉辦首屆紅龍果評鑑會，萬丹果農洪兆濡以有捨才有得精神，憑藉過人技術及勇於疏果，技壓縣內21名果農，奪得首屆品質評鑑冠軍，且生產的果品重達1033公克，更拿下果王殊榮，成為賽事最大贏家。

屏東縣長潘孟安指出，屏縣紅龍果種植面積及產量過去10年顯著成長，去年全縣種植面積達428公頃，產量約1萬920公噸、占全台15％，已是縣內重點作物之一；縣府舉辦首屆紅龍果評鑑，期待透過賽事加強農民品質及包裝管理觀念，同時宣傳在地優質且安全的果品形象，推薦給國內消費者。

擔任評審的農試所鳳山分所長李文立表示，評選首重外觀與品質，外表無裂果、擦壓傷及蟲斑，才能獲得消費者青睞；重量則必須均重，口感軟硬兼適，為配合未來行銷，包裝也是關鍵，這次得獎果品甜度都在20度以上，參賽水平極高。

評鑑會上獲得品質冠軍及重量果王的洪兆濡表示，10年前嘗試種植火龍果，就是看上它全年皆可產出特性，特地採取草生栽培，且一株僅留一果等管理方式、就是確保果品外觀及口感都維持好品質。

他認為，果農多數都知道要疏果，但辛苦種植的作物不一定狠得下心，所以要有捨才有得；一般農友一株1年約會留下1、20顆，他僅留5至6顆，雖然產量不多，但品質相對好，10斤售價高達700至1000元，約市售價格一倍以上，瞄準宅配市場，「幾乎生長中的鮮果都已被預訂一空」。

潘孟安強調，未來縣府會在合適行銷活動及屏東好物訂購平台推廣，讓獲獎紅龍果直攻實體零售及電商通路，打響屏東品牌。