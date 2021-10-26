四大公投將在12月投票，新北市議員民進黨團今日下午總質詢要求侯友宜針對重啟核四議題表態，侯未正面回應，強調公投是每個人義務，是個人祕密行為，他都尊重，但議員認為他身為一市之長有表態必要，更指他不如台中市長盧秀燕。侯友宜強調，核安是使用核電基本條件，配電是中央權限一定尊重，但絕對不能缺電，517等大停電事件，確實造成經濟大傷害。

新北市議員黃俊哲、鄭宇恩、周雅玲與鍾宏仁26日聯合質詢，鄭宇恩說，年底公投核電議題夯，市長曾說過沒有核安就沒有核電，但核安能否守住中央地方都不確定，沒有源頭的核電最安全，詢問市長對重啟核四態度。

侯友宜表示，行使公投是每一個人都應盡的義務，投票是秘密行為，尊重法令，他會做他該做事情，會盡公民應盡的責任，這是個人的秘密。

侯友宜說，他先前擔任新北市核安監督委員多年，核電廠也常去看，核安絕對使用基本條件，安全才能守護家園，科技會隨時進步，安全係數不斷提升，很多事情以前可以，不代表現在可以， 反之亦然，所有電能使用配比是中央權限一定尊重，不過絕對不能缺電，從五一三、五一七停電，造成經濟大傷害。

侯友宜強調，目前最重要是核廢料處理問題，當初承諾放40年就要移走，但已經40年了，政府不能說沒辦法處理就放新北，都會地區不適合。

鍾宏仁則直言，侯友宜不如台中市長盧秀燕，畢竟盧曾表態支持核四，但對於核四移到台中持反對意見，「個人怎麼投都尊重，但你是市長，你必須表態」，侯強調，能源政策中央權限，地方市長就是把角色做好。