新竹男子林春雄和黃姓女友等同夥，2015年輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，去年4月才獲無期徒刑定讞，卻在入獄服刑時身亡，台北監獄證實，林姓受刑人22日早上8點多到工場時，突然反映身體不適，緊急送醫急救仍於10點宣告不治，在獄期間都無異狀，獄友也覺得突然，相驗後家屬對死因無意見。

就讀國二的竹東邱姓少女，2015年5月因在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找來男友林春雄及一群朋友押走少女，到附近的公園內毆打邱，少女不堪虐待求饒，林春雄等人竟嗆少女：「給你2條路，打死你或讓我們強姦你！」最後林嫌和4名同夥輪姦少女後又是一陣毒打，少女奄奄一息、倒地不起，一行人竟狠心將她扔在原地等死，逕自到KTV飲酒作樂，2名同夥事後返回察看，發現少女已斷氣死亡，林嫌再帶著3名同夥燒毀少女屍體，企圖滅證。

高院更二審將主謀林春雄判死刑，其餘4男女判無期徒刑，但更三審認定林男等5人非兩公約情節最重大犯罪，且鑑定結果有教化可能，去年4月將5人全判無期徒刑定讞，引發社會譁然。

林春雄去年4月從北所移往北監服刑，1年多來都很正常，在雜居房也和獄友相處融洽，豈料上周五、22日早上8點半到工場從事手工藝時，向戒護人員反應身體不適，戒護人員發現他手腳無力、冒冷汗，帶往醫護站，並緊急送往聖保祿醫院，8點48分即到院，但急救後仍回天乏術，於10點05分宣告不治。

北監指出，林春雄在監無病史或其他身體狀況，事發非常突然，檢警已完成相驗，獄方也向家屬說明，家屬對死因無意見。