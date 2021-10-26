前總統馬英九近日呼籲蔡政府盡速於立院通過ECFA審查，這將有利於台灣加入CPTPP。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪回應，馬英九應該先跟國民黨說明當年怎麼開放萊牛進口，比較實際。

蘇貞昌說，馬英九先去跟國民黨講清楚，當初馬政府是怎麼開放符合國際安全標準的萊牛，現在又吃著牛肉，現在不要讓國民黨反對符合國際標準的萊豬，這樣最實際。