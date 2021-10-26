馬英九呼籲ECFA通過有利加入CPTPP 蘇貞昌：馬先去跟國民黨講當初為何開放萊牛 15:252021/10/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九近日呼籲蔡政府盡速於立院通過ECFA審查，這將有利於台灣加入CPTPP。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪回應，馬英九應該先跟國民黨說明當年怎麼開放萊牛進口，比較實際。 蘇貞昌說，馬英九先去跟國民黨講清楚，當初馬政府是怎麼開放符合國際安全標準的萊牛，現在又吃著牛肉，現在不要讓國民黨反對符合國際標準的萊豬，這樣最實際。 國民黨擬全力推動年底4公投 蘇貞昌：公投應就事論事 陳柏惟被罷免後 施正鋒脫口一句重話轟民進黨 #馬英九 #國民黨 #CPTPP #萊牛 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾黨支持度首度超過國民黨 蔡壁如這樣看 11:042021/10/26 政治 吳子嘉斷言「公投一定會過好幾個」：蔡英文將領隊戰到底 08:392021/10/26 政治 府院黨擬下鄉說明政策 國民黨強打對蘇揆的不信任投票 四大公投 朝野全面對決 04:102021/10/25 焦點要聞 備戰4大公投案 蘇貞昌：將帶領內閣團隊下鄉說明 14:582021/10/26 政治 民團宣布啟動 下鄉行腳1個月宣講 秋鬥主軸 反獨裁護民主拚公投 04:102021/10/26 焦點要聞 綠營喊修《選罷法》提高罷免門檻 律師一番話狠酸民進黨 14:542021/10/25 政治 刪Q後藍綠將上演3大對決 羅友志：民進黨將成「焦慮班」 09:542021/10/26 政治 蘇揆扯政治操作 國民黨批藐視民意 04:102021/10/25 焦點要聞 看完一份民調 郭正亮：林昶佐喊這4字意義不大了 23:512021/10/25 政治 輸了公投無法執政 陳亭妃酸太超過 04:102021/10/26 焦點要聞 林為洲：年底公投是反民進黨雙標公投 10:382021/10/26 政治 政治熱門新聞 贊成罷免林昶佐嗎？ 在地街頭民調結果曝光 - 政治 看完一份民調 郭正亮：林昶佐喊這4字意義不大了 - 政治 陳柏惟被罷免後 施正鋒脫口一句重話轟民進黨 - 政治 贊不贊成罷免林昶佐？ 蔣萬安回應了 宅神聽到吐一句 - 政治 美國不認高端 網挖出李秉穎昔一段話 宅神32字開酸：笑話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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