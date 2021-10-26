位於新竹縣竹北市的東興圳公園，在開放使用後，受到不少民眾喜愛，不過因缺少公用廁所，因此向新竹縣政府文化局陳情，文化局長李安妤表示，已經委請設計團隊設計公廁，考量到管線問題，預計在公27公園設置，為提高公民參與，即日起透過I-voting 網路票選，讓民眾選出喜愛的廁所。

李安妤表示，東興圳公園包含公26、27、28及綠41，以水圳為廊帶設計的公園，但因民眾反應，周邊沒有公共廁所，導致前往遊憩時，往往都要忍受憋尿等不便。文化局體諒民眾之苦，因此委託廠商設計4個方案，以融入地景為主。

為了提供公民參與，此次與國家發展委員會公共政策網路參與平台合作，利用I-voting 網路票選方式，由民眾票選設計方案，依票選結果執行，不限新竹縣民、不限年齡，每人限投一票，即日起至11月9日止，新竹縣長楊文科也邀請民眾共同參與，選出最受喜愛的公廁樣式，決定未來使用的風格。

東興圳公共廁所新建基地選址，考量到汙水納管的作業、基地特性等因素，因此將設置於莊敬南路與文興路交界的公27公園，4個方案分別為童玩、水圳之丘、澆溶和「合」。

其中「澆溶」利用造型合流像是灌溉土地形式，也連接公園走道以及腳踏車走道，透過動線與屋頂階梯式草地休憩處結合，創造適合民眾散步的好去處，未來也將成為辦活動的好地方。投票活動12月公布票選結果，預計明年年初開始發包規畫設計，盡快提供給民眾使用。