模特兒而出身的港星伍倩彤，擁有天使臉孔、魔鬼身材和168公分的高挑身高，外型俏麗的伍倩彤，還被收封為「嫩版張曼玉」的稱號，而時常透過社群平台和粉絲互動的伍倩彤，從不吝展現姣好曲線，她近日曬出一張比基尼辣照，伍倩彤豪開中門到肚臍、腹部的薄紗設計，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

28歲伍倩彤日前在社群網站曬出比基尼辣照，她身穿黑色連身比基尼，C級上圍更豪開中門到肚臍，讓伍倩彤的東西半球若隱若現，而伍倩彤腹部還有性感的薄紗設計，唯獨在重點部位有黑布遮掩，伍倩彤泳衣剪裁大膽又有小心機，也讓伍倩彤的姣好身材曲線全見客。

不過伍倩彤則是貼心發文：「最近天氣涼很多 大家記得多穿件衣服 今年應該都沒機會再穿泳衣」，但多數網友則把焦點放在伍倩彤的辣照上，紛紛直呼：「好養眼」、「真迷人的體態」、「性感」、「應該是夏天最後一穿了」。

其實伍倩彤可性感、可甜美，不吝嗇展現身材的她，網上有不少比基尼、熱褲、小背心照，伍倩彤在演藝工作之餘，也利用時間旅遊、她熱衷於滑雪、登山、瑜珈等多項運動，才得以練出一身火辣線條。