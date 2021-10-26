彰化縣長王惠美一早前往彰化縣立體育館內的大型BNT快打站，關心民眾施打情形，不忘提醒提醒鄉親符合資格者踴躍預約。（謝瓊雲攝）

第12輪疫苗開打，彰化縣政府於26日在縣立體育館開設BNT大型快打站，一早僅有零星民眾前往接種，打氣遠不如預期。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府配合中央要求，26日在縣立體育館設置BNT疫苗大型快打站，原本上、下午共有1萬1400人預約施打，不料早上竟只有437人，彰化縣長王惠美說，可能多數鄉親已習慣就近到鄰近醫療診所及衛生所施打，人數才會不如預期，後續會依照民眾的需求滾動修正，再開設適當的接種站接受預約。

第12輪疫苗開打，彰化縣政府於26日在縣立體育館開設BNT大型快打站，彰化縣長王惠美一早在新聞處長李俊德陪同下，前往關心民眾施打情形，不忘提醒鄉親符合資格者踴躍預約。

王惠美說，縣府今天開設約1萬多個名額，但是上午現場民眾的施打率卻不如預期，後續縣府會再依照民眾的需求，滾動修正檢討整個方式，再開設適當的場所及名額。

王惠美指出，彰化縣第一劑的施打率已超過73％，第二劑施打率已超過31％，之前一直擔心的30歲至49歲年齡層施打率也達68.5％，非常謝謝所有鄉親的配合；她提醒鄉親，現在第12期第二階段尚有三種疫苗：BNT第一劑、莫德納、AZ第二劑可預約，到明天（27日）中午12時止，呼籲鄉親踴躍至平台預約。