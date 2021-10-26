大陸國家能源局25日與中國工商銀行簽署了戰略合作協定，未來5年中國工商銀行將為能源領域提供人民幣3兆元的意向性融資支援。

國家能源局在26日公布的新聞稿中表示，雙方簽署的協定將對今冬明春能源保供企業優先給予政策資金服務等多項支援，助力增產增工。

新聞稿指出，中國工商銀行將充分發揮大型國有銀行綠色金融優勢，將能源供應安全和碳達峰碳中和作為重點服務領域，豐富創新產品與服務，加大金融支援力度。