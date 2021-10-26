陸工商銀行未來5年提供能源領域3兆元融資 15:212021/10/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家能源局25日與中國工商銀行簽署了戰略合作協定，未來5年中國工商銀行將為能源領域提供人民幣3兆元的意向性融資支援。 國家能源局在26日公布的新聞稿中表示，雙方簽署的協定將對今冬明春能源保供企業優先給予政策資金服務等多項支援，助力增產增工。 新聞稿指出，中國工商銀行將充分發揮大型國有銀行綠色金融優勢，將能源供應安全和碳達峰碳中和作為重點服務領域，豐富創新產品與服務，加大金融支援力度。 青創夢想啟航 中部8所大學創新創業育苗平台結業 雲豹能源 用科技翻轉漁村發展軸線 #中國工商銀行 #能源 #兆元 #融資 #簽署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深圳將協助境外上市的獨角獸企業回歸境內上市 12:552021/10/26 財經 大陸平等對待內外資 擴及政府採購 04:102021/10/26 焦點新聞 渣打國際儲備幹部計畫招募啟動 同步開徵暑期實習 11:322021/10/26 財經 台泥 打造綠能產業一條龍 04:102021/10/26 財經要聞 雲豹能源今公開發行 蓄積能量拚明年上市 13:522021/10/26 財經 均年增逾四成 廈門銀 Q3營收、獲利雙喜 04:102021/10/26 全球財經 星進口低碳電力 減緩氣候變遷 04:102021/10/26 全球財經 滙豐推創新數位平台 5分鐘一站完成開戶 11:262021/10/26 財經 《國際金融》工業股拖累 歐股收平 10:002021/10/26 財經 《通信網路》擴大5G應用 亞太電推線上直播旅遊服務 08:352021/10/26 財經 《國際產業》記憶體喊漲 Q3韓SK hynix財報傳佳音 09:432021/10/26 財經 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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