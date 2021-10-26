台中市舉行各區吉祥物比賽，市長盧秀燕26日表示，市府吉祥物是石虎家族，十個行政區吉祥物，依行政區特色，風土人情設計，票選前三名為南屯區「咖煙投」、「咖古錐」，外埔地區紅龍果寶寶，鼓勵民眾多吃紅龍果，沙鹿地區吉祥物雙胞胎鹿命名「ㄘㄨㄚˇ鹿」（台語諧音帶路）、「丹鹿」（台語諧音伴手禮），吉祥物為台中行銷及觀光活動宣傳。

國慶日市府舉辦升旗典禮，配合防疫改採線上直播與民眾一同歡慶，並召集台中市10區特色吉祥物化身可愛社交距離防疫宣導員，舉辦人氣防疫宣導員票選，吸引近5萬人參與投票。

國慶防疫社交距離宣導人氣吉祥物票選，台中市長盧秀燕今日在市政會議頒獎。（盧金足攝）

前3名由南屯區「咖煙斗」及「咖古錐」、外埔區「火龍果寶寶」、沙鹿區「（ㄘㄨㄚ）鹿（台語諧音：帶路）」、「丹鹿（台語諧音：伴手禮）」獲得。

盧秀燕說，台中市吉祥物除耳熟能詳的「石虎家族」，台中市也有10個行政區依當地特色設計的吉祥物，對各區風土人情、特色產業負有行銷任務，國慶日化身可愛社交距離防疫宣導員，負責防疫宣導工作，並開放民眾票選。

南屯區以舉辦百年歷史的陸上端午活動「穿木屐躦鯪鯉(穿山甲)」為設計理念，人們希望以巨大聲響驚醒冬眠的穿山甲，令其翻動土壤，使農作物更加順利生長，為地方祈求五穀豐收、生意興隆。

第二名是外埔區火龍果寶寶，火龍果是外埔區重要農特產品代表，火龍果寶寶重要工作就是鼓勵民眾多食用火龍果，同時推廣農業行銷外埔。

盧秀燕說，沙鹿區吉祥物「ㄘㄨㄚ鹿（台語諧音：帶路）」角色設定是沙鹿文史專家，熱愛沙鹿、熟悉人文、地理，常擔任沙鹿觀光導覽志工，最喜歡的事情就是帶訪客參觀沙鹿景點，例如南勢溪、鹿寮商圈、深波圖書館、青雲鑄劍藝術文物館、窯谷等。

「丹鹿」則是美食專家，對沙鹿的小吃名產如數家珍，例如沙鹿肉圓、肉角、喜豐香及各種排隊美食，想吃好吃的，想買特別的名產，就來找丹鹿。

民政局長吳世瑋表示，感謝10區特色吉祥物熱情響應國慶升旗典禮，為典禮增添活潑歡樂氣氛，並讓市民朋友進一步認識地方特色，可說是各區最佳行銷宣傳大使，同時持續宣導防疫意識，化身可愛社交距離防疫宣導員，讓大家防疫不鬆懈，與市府共同守護大家的健康安全。