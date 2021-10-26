新北市三重區1名15歲少女今（26日）下午2時許被發現從自家社區大樓墜落地面，身體重創，民眾發現時已無生命跡象，目前已緊急將人送至醫院急救，警方正釐清墜樓原因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980