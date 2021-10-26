三重15歲少女自住處高樓墜落 全身重創無生命跡象 15:252021/10/26 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重區1名12歲女童今（26日）下午2時許被發現從自家社區大樓墜落地面，身體重創，民眾發現時已無生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區1名15歲少女今（26日）下午2時許被發現從自家社區大樓墜落地面，身體重創，民眾發現時已無生命跡象，目前已緊急將人送至醫院急救，警方正釐清墜樓原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 打完BNT 15歲女腦神經病變亡 《產業》雙11暖身本周開跑 各電商大灑優惠 #15歲女童 #墜落 #重創 #生命跡象 #三重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫英雄王必勝驚傳不倫戀 曖昧小15歲護理師 07:452021/10/26 生活 鄰居聞陣陣燒焦味 警消破門驚見三重男倒臥死亡 19:362021/10/25 社會 JJ隔736天重啟個唱 憂靈感被疫情磨光 04:102021/10/26 娛樂新聞 八成一民眾肯定政府防疫表現 蘇內閣重獲過半支持 10:102021/10/26 政治 高雄未婚女疑產死胎 老爸阿嬤棄屍判刑 04:102021/10/25 地方新聞 台中港落海意外！釣客頭撞擊水泥塊昏迷不治 12:402021/10/26 社會 獨／暌違736天！林俊傑11月實體演唱會為慈善獻聲 19:542021/10/25 娛樂 新莊歐洲村社區深夜大火6人急送醫 疑充電器爆炸所致 10:332021/10/25 社會 被瞪一眼就不爽 莽男酒後砍傷女友弟遭逮 11:562021/10/25 社會 酒駕開BMW撞警車再撞餐廳 安全氣囊全爆開 男氣胸進加護病房 14:142021/10/25 社會 陽明學苑》斯人已去湖光山色誰共賞-緬懷朱高正（諶衛軍） 08:412021/10/26 海納百川 社會熱門新聞 報應來了？竹東少女性侵焚屍案主嫌林春雄 獄中突暴斃亡 - 社會 台版「原始生活21天」？ 男當野人裸身放逐山區竟為這原因 - 社會 「忘齡嬤」散步忘記回家的路 暖警一句提醒她驚呼：原來年紀這麼大了 - 社會 蛇蠍人妻勾結小王下藥迷昏丈夫 山區亂棒打死後焚屍 - 社會 運將深夜載到長髮飄香女「生意連旺數日」 得知真相嚇發高燒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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