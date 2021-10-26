周一美股全面收紅，道瓊、標普500指數齊創歷史新高；特斯拉大漲推升市值首次超過1兆美元。美股溫暖台股，加上大立光(3008)啟動台股史上最高價庫藏股，今早一舉以漲停價2215元開盤，雖然紅燈亮不久，依然人氣沸騰；搭配台積電(2330)等電子權值龍頭股齊揚，大盤漲逾百點再攻萬七。聯電將下午舉行法說會，今早股價跟漲風站回60元；光學、電池載板族群強勢，二極體及元宙概念股有人氣，電子資金比重回到7成，主力回歸之下台股全場走強，收漲140.1點，為17034.34點，成交額3046.97億元。今日外資(不含外資自營商)買超68.6604億元，投信買超3.5935億元，自營商買超11.8593億元，三大法人買超84.11億元。

類股普漲，中租-KY(5871)前三季賺逾一個股本，外資轉多激勵多方攻高至260元，成為領漲主將，帶動其他股類股漲幅達2.5%，成為類股之最。中鋼(2002)11月內銷續開平盤，預期本季亞洲鋼價回穩向上，隨著第四季鋼價平穩，鋼廠業績都可望維持高檔水準；周二中鋼領軍，鋼鐵股逐步跟上台股多頭行情，股價逐步墊高。元宇宙題材持續發威，儘管宏達電(2498)今起到11月10日遭列每五分鐘一次分盤交易，股價依然拉高漲停，同屬王雪紅概念股的威鋒電子(6756)、威盛(2388)同樣掛紅燈，全數搭上元宇宙題材。特斯拉股價大漲，大陸相關概念股群群起攻高，台灣方面電池概念股受帶動走強，電池正極材料化學原料廠美琪瑪(4721)突破150元，大漲逾8%；康普(4739)、立凱-KY(5227)漲停；中碳(1723)昨日創高後，今日暫時休息，但仍守住高檔120元。首度實施庫藏股的大立光早盤一度大漲200元，直攻漲停2215元，終場收高7%，帶動光學族群的先進光(3362)亮燈漲停，亞光(3019)、玉晶光(3406)、今國光(6209)跟著發光。

台股在上周四觸及萬七未保，接連2交易日陷入震盪之中，過程中16800點形成有效支撐，加上美股走多與電子股重回主力加持，市場信心增溫，周二盤中漲逾150點，一度成功上季線，量能重返3000億大關；櫃買市場亦創下日線連九紅的好表現。5日RSI為77.23，10日RSI為60.39，9日K值為85，9日D值為77.9，20日乖離率為1.9。外資持續買超68億元，三大法人齊偏多。萬寶投顧總經理蔡明彰表示，美國企業獲利亮眼，預料FOMC利率決策會議後，將上演利空出盡行情，近來美股表現強勁，台股向來與美股互動連結深，且台股資金動能、企業成長與股利發放都比美股更具優勢，預料指數站回季線之後，將醞釀一波中期反彈走勢。

台股17000～17100點附近壓力不輕，今日雖以17字頭作收，後市仍有硬戰。台股資深分析師林成蔭認為，幸而年線尚處於走揚狀態，顯示長期多頭火種尚未熄滅。現階段可先視此為長期牛市的中段修正，操作上可採取中水位持股，先前低接的台灣50、中型100、櫃買50、高股息、ESG、永續等指數型ETF可先續抱。疫情漸緩，內需族群有谷底復甦機會，資產股如台肥、台鹽等、金融族群如中信金、台新金、和潤等底部墊高；五倍振興券刺激消費如統一超、全家等亦可留意。