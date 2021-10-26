智原(3035)今(26)日舉辦法說會，第三季稅後淨利達3.9億元、季成102%、更比去年大幅成長549%，每股盈餘為1.31元，總經理王國雍表示，預估今年全年營收成長逾4成，相較先前預計的3成進一步提升，且以目前手中訂單來說，成長動能會延續到明年沒問題。

智原第三季營收較第二季大幅增長31%、達22.2億元，創下2012年以來九年高點，營收、營業利益及淨利今年以來已連續三個季成長。獲利表現方面，單季營業利益在產品組合優化下達到4.5億元，季增加104%、年增加493%，創下歷史新高；稅後淨利方面，相較第二季成長102%，更比去年大幅成長549%，達3.9億元，第三季每股盈餘為1.31元。第三季毛利率較上季增加1.9個百分點，較去年同期增加4.6個百分點達51.6%，營業利益率則大幅上升來到20.3%，較第二季增加7.2個百分點。

產品組合方面，智原第三季矽智財較第二季成長2%、來到2.7億元，委託設計(NRE)因認列時程影響較上季下滑22%、達3.1億元，但全年創新高的目標不變。量產方面，因出貨需求強勁，表現最為亮眼，單季營收達16.5億，季成長59%。第三季來自新案的貢獻穩定增加，帶動公司整體量產呈現堆疊式成長，再加上產品組合持續優化，為量產帶來結構性的改變。

展望第四季，王國雍表示，智原看好ASIC量產需求穩定增長，新案出貨持續暢旺，可望帶動全年業績持續成長，預估全年營收成長逾4成、將挑戰歷史次高，也相較先前預計的3成進一步提升，且他強調，以手中訂單狀況來說，成長動能會延續到明年沒問題。