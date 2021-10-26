彰化縣大村鄉村上國小今年12月25日即將迎接百歲生日，校方從10月開始舉行一系列慶祝活動，規畫百年校慶藝術家接力聯展，還有才藝成果發表，26日舉辦田間路跑，全校350師生齊力依高低年級跑完2至4公里的路程，與社區的鄉親們分享喜悅，共同見證村上百歲生日。

26日早上8點，村上350師生在校園後方的慈鳳宮集合，進行暖身運動後，由教育處長王智弘領跑，帶領所有師生走入社區，也象徵走路下一個百年。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

村上國小在日據時期的舊校名為「蓮花池公學」，是大村鄉第２所小學，鄰近的村東國小也曾為其分校，包括前經濟部長黃營杉、木雕大師家賴永興，及已故將軍書法家─前連江縣長賴宗煙等，都是村上的傑出校友。

全校350師生齊力依高低年級跑完2至4公里的路程，與社區的鄉親們分享喜悅，共同見證村上百歲生日。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

校長黃宏田說，村上創校百年，接力舉辦各式慶祝活動，一路慶祝到12月25日生日當天，26日早上8點，村上350師生在校園後方的慈鳳宮集合，進行暖身運動後，由教育處長王智弘領跑，帶領所有師生走入社區，也象徵走路下一個百年。

學生在慢跑中認識以往所沒有去過的社區角落，更重要的是能與所有長輩、街坊鄰居，與所有「學長姐們」分享喜悅，並號召所有校友回娘家。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

黃宏田說，村上所在的學區為大村鄉東區，共有5個村莊，村上的校史與社區可以說是密不可分，因此全校師生走入社區，能在慢跑中認識以往所沒有去過的社區角落，更重要的是能與所有長輩、街坊鄰居，與所有「學長姐們」分享喜悅，並號召所有校友回娘家。

黃宏田強調，12月25日百年校慶當天，也會啟用全新的彩色PU跑道，蓮花池藝廊的藝術接力展，目前已接力至第三棒「書途銅歸」，由校長柯文吉書法個展、王昭旺銅雕展，展期至10月29日，也邀請所有校友回娘家，看看村上過去百年來的蛻變，一同分享喜悅，共同攜手邁入下一個百年。