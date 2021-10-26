美國CDC昨(25日)宣佈，自11月8日起所有外國人入境美國，必須完成兩劑疫苗施打，高端疫苗不在美國這波認可的疫苗名單中；對此，高端表示，尚未取得美國或WHO認證，造成施打者入境美國的不便「深感遺憾」。

高端解釋，取得EUA、佈局國際的時間相較於其他疫苗大廠起步較晚，目前各項國際臨床試驗、國際認證及溝通已積極進行中，請國人多點耐心，對於國民健康、國際旅行便利性上，高端承諾「全力以赴」。

高端截至9月30日止統計，高端疫苗近5000位受試者與近95萬劑施打量，常見的施打反應為注射部位的疼痛與腫脹、全身性疲勞、肌肉痠痛與頭痛等，未出現新的安全性訊號 (safety signal)，但有少見的發燒比例。

而疾管署10月22日統計資料顯示，目前累計已施打約140萬劑高端新冠肺炎疫苗，高端疫苗會繼續進行大規模藥物安全監測，不斷更新追蹤數據，確保民眾施打疫苗的安全。