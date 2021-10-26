平價百元理髮店在近幾年相當盛行，因為價格便宜又快速所以頗受大眾喜愛，不過有網友發現百元剪髮店好像陸續在消失，好奇丟出疑問。貼文一出引起討論，有內行人表示，百元理髮店消失主因店租很難賺回本。

一名網友昨(25日)在PTT上發文表示，之前爆紅過一陣子的百元理髮，幾乎台北各大捷運站裡面都有駐點，不僅價格便宜，理髮速度真的超快，但原PO發現百元理髮店越來越少間，讓她感到納悶，「明明就是很方便的設施，為什麼現在搞到連一般店家都看不到了？因為台灣經濟又變好了嗎？」。

貼文一出引起熱烈討論，許多人認為百元理髮因為物價上漲、店租不堪負荷的緣故陸續消失，「油電都漲怎麼活」、「店租很難賺回本」、「房東看你百元理髮一堆人在排隊，就漲租」、「換去租金便宜的地方而已」。

其他也有鄉民表示，「疫情穩定後應該又會有新開的」、「沒消失啊，只是經過疫情，大家在恢復中」、「明明就還很多，不過台北很多都漲價了」、「還是很多阿，這邊倒一家那邊就開一家」、「是開很多，有些理髮師很雷，換人就跑光就倒」、「哪邊沒有，跟我講一下，我去開一間」。