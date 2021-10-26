昨（25）日林口分局泰山分駐所接獲一起失蹤人口協尋報案，泰山區一名7旬呂姓老翁清晨5時許外出，家屬6時許驚覺老翁不在家，急忙報警請求協尋，原來老翁本身患有失智症，加上當時外面天候濕冷，擔心老翁會有生命危險，因而報案協尋。

老翁自泰山住處離家後，便徒步行經新莊、龜山迴龍再到龜山A7捷運站附近，迷航時間長達17小時，步行距離約15公里，終於被林口分局員警尋獲。(宋原彰翻攝)

員警獲報後立即調閱監視器協尋老翁，發現老翁自泰山住處離家後，便徒步行經新莊、龜山迴龍再到龜山A7捷運站附近，迷航時間長達17小時，步行距離約15公里，所幸在員警跨轄協尋及家屬友人的合力協助下，於晚間22時許在桃園龜山區振興路上尋獲，檢視老翁身體健康無恙，僅因失智所以找不到回家的路，事後與員警合照時也雙手比讚，感謝員警熱心相助讓他得以順利返家，而家屬也特別在「ㄨㄚ是泰山人」臉書社團貼文感謝泰山所員警的熱心協助與老翁平安返家之訊息。

老翁自泰山住處離家後，便徒步行經新莊、龜山迴龍再到龜山A7捷運站附近，迷航時間長達17小時，步行距離約15公里，終於被林口分局員警尋獲。(宋原彰翻攝)

林口警分局特別感謝桃園市政府警察局龜山分局迴龍所與大埔所在協尋期間所給予的行政協助，才能順利尋獲老翁；另也呼籲家裡如有老人家，除隨時留意動態外，亦可至區公所申請免費「愛心手鍊」，若真走失也能迅速找回，另也可在其時常穿著的衣物上縫紉相關家屬聯絡資訊，當意外發生時，更能盡快得到大家的幫助。