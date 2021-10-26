台灣菸酒公司26日宣布與KFC肯德基聯名推出「台酒花雕紙包雞」，自10月26日起至12月6日於全台KFC肯德基上市，包含XL套餐、雙人餐、雙拼餐、同樂餐及派對餐。台菸酒公司指出，消費者持指定套餐的發票參加抽獎有機會將花雕雞麵帶回家，「雙享」花雕雞美味。

花雕酒早期為紹興舊俗娶媳用作禮物的酒品，酒罈較一般為大，酒身及封泥均繪花敷彩，有若花雕，故稱「花雕酒」。本身以米、小麥及特選麴種為原料，台酒使用改良之傳統古法釀造，於甕中陳年熟成。

除了純飲酒本身的獨特風味外，花雕酒近年也廣泛作為料理酒使用，最廣為人知的產品即是「台酒花雕雞麵」，曾多次入選泡麵排行榜，熱水沖泡三分鐘就能立即享受，湯頭濃郁、肉多味鮮，加上Q彈麵條，再倒入花雕料理酒，酒香、湯頭香及麵香合而為一，展現傳統台灣味與現代速食風味的完美融合。

為搶攻年輕族群市場，台菸酒本次將台酒花雕酒延伸到速食業，聯手與KFC肯德基推出期間限定商品「台酒花雕紙包雞」，以南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等熬煮成醬，加入台酒經典的陳年甕藏花雕酒增添香氣和風味層次，再加入爽口脆嫩的杏鮑菇添加口感，並採用肯德基獨家封烤技術，關鍵控溫210℃，鎖住滿滿雞汁風味。

憑購買限定套餐發票至肯德基官方粉絲團留言參加抽獎，還有機會將「台酒花雕雞麵一個月份」帶回家，花雕雞雙重美味一次享受。

台菸酒指出，2021年我國疫情嚴峻，民眾減少宴會、聚餐，因此上半年酒品消費市場出現萎縮情況，前九月酒品營收約年減23億元，酒品銷量8月小幅回升，9月起才逐步回歸往年水準。而台菸酒110年度稅前盈餘預算目標訂為70.93億元，今年受疫情影響，前九月實際稅前盈餘為57億元，年減一成以上，要達標預算目標實屬不易。

不過，台菸酒啤酒去年市占率仍有57％表現、相當亮眼，國內競爭品牌市占率合計僅4成多，未來將固守基本盤，並透過行銷提升市占率，因此台啤不斷推出新產品如精釀啤酒，還有配合節慶的新包裝，力搶下半年商機。

為緊抓市占率，台灣菸酒公司持續推出新款酒品，今年以來包括1月琴酒新產品「極-Craft」、2月「台啤特釀日慕IGA」、「台啤微醺系列．我莓控－草莓啤酒」、3月「台啤金牌X大港開唱」、「311台日友情紀念酒」、4月「IPA威士忌與啤酒」。

5月台酒則推出「微醺D調系列（MixD）」調酒品牌五款新品，包括「香蘋」、「蜜桃」、「白葡萄」、「青梅」、「鳳梨多多」等，搶攻我國每年25億元的即飲酒類市場。

台酒在6月也推出「台啤特釀研究室白色迷霧」小麥啤酒、「台啤特釀魔性莫西多」等新品，還有「爽啤X油頭二世」、「東奧金牌應援限量罐」等產品。

今年7月台酒也慶祝120周年推出「台灣釀酒120週年紀念酒」，總共有「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌」、「玉山12年原漿大麴」及「梅子風味桶陳啤酒」等三款特色酒品。

台酒8月則推出手搖茶飲啤酒「晨映百香綠」、「夕陽枝甘露」、「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」，9月則為新款蜂蜜柚子啤酒「Nice to 蜜柚」，搶攻年輕族群市場。

台酒預計還會推出各類調酒、老雪莉酒及OMAR威士忌「豐收NO.3」等新產品，以全新口味搶占年輕族群的品酒商機。

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