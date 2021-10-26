北門區公所邀請轄內幼兒園學童參觀。（北門區公所提供／張毓翎台南傳真）

公所希望綠屋頂成為民眾放鬆休憩及推動節能宣導的新園地。（北門區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區公所裝設「節能降溫清涼屋頂」，是全市37區唯一設置綠屋頂的公所，上頭栽種634棵香草及長草植物，總面積約61平方公尺，去年底完工至今，與前一年同期尚未設置時比較，1期最高可替公所省下3900元電費，26日公所邀請轄內幼兒園學童參觀，希望綠屋頂成為民眾放鬆休憩及推動節能宣導的新園地。

北門區公所去年透過綠屋頂節能降溫改造補助計畫，申請裝設綠屋頂，去年10月完工，搭配綠牆，有淨化空氣、減少碳排放量及建築物蓄熱的效果，還能節約用電，據公所統計，今年7、8月及9、10月2期的電費，與去年同期尚未設置綠屋頂時相較，總計支出減少了近7000元。

除此之外，北門日照時間長，公所還在頂樓裝設太陽能板，結合紫葉狼尾草、小兔子狼尾草、芳香萬壽菊、倒手香、迷迭香、檸檬馬鞭草、奧勒岡等植物，打造北門的「療癒微森林」。今日公所特別邀請北門區農會附設幼兒園80位小朋友前來參觀。

公所人員化身導覽員，帶著學童用眼睛觀察，並將香草葉湊近鼻子細聞香味，現場也準備了香草茶供學童品嘗，並透過結合太陽能板、綠屋頂及綠牆的環境，提升學童節能減碳觀念。

北門區長張政郎表示，這次公所將綠屋頂作為節能減碳的示範點，歡迎社區民眾到所參觀，一同「森」呼吸，並遠眺雙春濱海遊憩區、南鯤鯓代天府及鄰近水晶教堂、雲嘉南風景管理處，將北門美景盡收眼底。