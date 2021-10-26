苗栗縣身心障礙中心CRPD彩繪牆是由鯉魚國小美術曾淑敏和學生陳浩宇共同規畫完成。（謝明俊攝）

苗栗縣身心障礙中心CRPD彩繪牆內暗藏多種趣味隱寓。（謝明俊攝）

苗栗縣婦女福利服務中心將CRPD彩繪牆內多個主題摘擷做成杯墊。（謝明俊攝）

身心障礙婦女朋友們的畫作。（謝明俊攝）

身心障礙婦女朋友們從習畫手作中找到另1種樂趣。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持CRPD彩繪牆揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持CRPD彩繪牆揭牌。（謝明俊攝）

長期投注婦女福利工作的苗栗縣婦女福利服務中心，結合縣內身心障礙婦女，發揮殘而不廢的精神，畫出代表苗栗婦女堅毅精神的畫作，展示在縣府身心障礙中心，並特別聘請鯉魚國小美術老師曾淑敏及學生陳浩宇，與身心障礙婦女共同繪製1面CRPT彩繪牆，26日上午由縣長徐耀昌主持揭牌，期勉共同創建友善身心障礙環境。

苗栗縣身障礙中心位在苗栗經國路，環境清靜寬廣，專門提供給縣內各殘障社福團體進駐提供身心障礙朋友們服務，包括幼安教養院公設民營日間照護中心、特殊教育關懷協會及日間照護中心、聲暉協進會的日間工廠851工坊，視覺障礙者福利協進會的視障者生活重建服務等，中心內並有由大千醫院負責水療復建中心、脊髓損傷者協會的輔具資源中心、為恭醫院的身心障礙職業評量室等，提供身心障礙朋友相關服務。

苗栗縣婦女福利服務中心為身心障礙婦女服務，聘請師資教導身心障礙婦女習畫，為配合國際身心障礙者權利公約CRPD，婦女福利服務中心特別請來苗栗縣鯉魚國小美術老師曾淑敏及學生陳浩宇，共同帶領身心障礙婦女，利用身心障礙中心1樓大廳入門牆，做成CRPD彩繪牆。

這面彩繪牆是以CRPD身心障礙者權利公約的精神，公平參與、機會平等、權益保障作為發想，加上苗栗在地景觀、特色動植物等，包括了頭屋鄉的墨硯山、油桐花、繡球花、茶樹、樟樹、石虎、藍鵲、藍腹鷴等，花了1周時間以壓克力水泥漆彩繪而成，作品逼真討喜，其中還暗藏多種趣味隱寓。

曾淑敏老師長年投身苗栗縣美術教育傳承，教導出無數學生，這次共同參與繪作的陳浩宇也是她的學生之一，現已完成研究所學業，回到苗栗投入美術教育工作，師生聯手在苗栗縣各鄉鎮，協助社區美化彩繪，留下許多美妙畫作。

曾淑敏表示，苗栗的代表桐花雖小，卻蘊含了帶來改變生活的經濟價值，油桐花有公、母之分，母花小而稀，公花繁而美，母花植株雖然被容易被看見，但卻會繁殖長出油桐，就像苗栗身障女性堅靭的生命力。