台中市府加強食安源頭管理，動物保護防疫處長林儒良26日在市政會議以「食在安心源頭管理-監控動物疫病及用藥安全」專案報告，今年1月至10月查驗，其中51件牛肉產品檢出微量萊劑，1件牛肉萊劑超標，已對販售業者開罰12萬元。市長盧秀燕強調，市府相當重視動物用藥與肉品品質，輔導與稽查取締，把關市民食的安全與權益。

動物保護防疫處長林儒良今日在市政會議以「食在安心源頭管理-監控動物疫病及用藥安全」為題進行專案報告，食品藥物安全處長傅瓊慧則以「防範非洲豬瘟及強化後市場動物用藥管理措施」為題，說明台中市動物用藥的稽查機制相關措施。

盧秀燕說，衛生局食安處設置專責網站，對於肉品安全是否違規，公開稽查抽驗結果，讓市民作為採買指標，並落實陽光施政。

農業局於畜牧場抽驗抗生素、磺胺劑、乙型受體素等藥物，今年1至9月共採樣1265件，全部合格；另成立台中市違法屠宰聯合查緝小組，今年1至9月查緝116場查獲違規4場依法裁處，落實動物用藥安全與畜禽屠宰衛生，讓「六畜興旺、產業發展、民眾安心」。

衛生局強化肉品瘦肉精監控，自今年1月至10月25日止，聯合29局處執行各場域查驗，計1萬9707件，其中51件牛肉產品檢出微量萊劑，雖均低於法規限量標準，但所有查驗結果皆主動揭露於「萊豬牛宣導專區」網頁。

另1件牛肉萊劑超標，已對販售業者開罰12萬元。動物用藥監控方面，針對量販店、市場等場域，抽驗水產品、蛋品、禽畜產品等動物用藥48項，共360件，3件產品檢驗不合格，分別為雞蛋、烏骨雞及鴨肉，已移源頭所在地的衛生機關裁處。