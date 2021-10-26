星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹26日表示，大陸房地產業最壞時間已經過去，買地資金充足且有付諸行動、資產負債表強勁、可售資源較多的大陸房企，可跑贏同業，首選中海外，若對三四線城市沒有太大顧慮，可考慮碧桂園，而龍光也值得留意。

香港信報報導，王丹認為，地產商流動性緊張，政府若不調整政策，恒大事件將對行業造成惡性循環，而目前政府已開始出手，相信政策放鬆是大勢所趨，包括人行、發改委及銀保監均已發聲，要求銀行為正常房地產市場運作提供支持，而地方層面行政手段上，已有7至8個城市出現政策調整，估計當有超過20個城市政策放鬆時，全國市場信心將得以恢復。

王丹指出，8月至今樓盤銷售及土地市場的冷卻速度均較預期快，8月及9月銷售面積下跌近兩成，恒大事件擴大後也令地產商為求減債暫停買地；銷售目標完成度仍不足六成的大陸房企，在行業回暖下也難以在年內餘下時間追回尚欠的40％銷售進度。

土地市場方面，她續稱，第二批集中供地成交價及房企的參與度均轉差，流拍宗數多且溢價率明顯回調，故仍有參與投地的企業能夠買到利潤率較高的地皮，尤其央企及國企參與度較高，往後會有較多可售資源；預期第三批集中供地會在年內完成，因政策目標是要22個城市供地量增加，但目前仍低於去年水平。

對於房地產稅展開試點工作。王丹認為，市場應該對開徵新稅項有負面反應，將影響樓市需求，但在目前時機推出政策會產生正面作用，可抵消政策放鬆對樓價的支撐，也有助壓低供應不足城市的樓價上升壓力；估計第四季會有城市頒布相關細節，尤其樓價上升壓力較大、需求旺盛、供應少且難以新增供應的城市，可能會成為試點。